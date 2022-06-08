Когда закончится активная фаза боев после поступления западного вооружения: эксперт сделал прогноз
Она продлится еще как минимум до конца лета.
Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что военная помощь от Запада кардинально может изменить ход боевых действий в войне РоSSии против Украины, ведь она в разы эффективнее роSSийских и советских образцов. Во время интервью
"В качестве иллюстрации приведу две цифры. Первая – для реализации программы контрбатарейной борьбы, чтобы поразить цель, украинской гаубицы калибра 152 мм необходимо использовать около 40 снарядов. Для современных пушек, которые мы получаем в рамках военно-технической помощи от наших западных партнеров, той же гаубицы М777, французских CAESAR или чешских "Дан", достаточно 4-5 снарядов. То есть расход снарядов практически в 10 раз меньше", - прокомментировал эксперт мощность западного вооружения.
Селезнев отметил, что он полностью согласен с вопросом того, когда закончится активная фаза боевых действий в Украине, с двумя экспертами - главой ГУР МО и экс-командующим Сухопутными войсками США в Европе.
"Если мы говорим о сроках, то здесь я апеллирую к позиции двух должностных лиц, которые для меня являются авторитетами. С одной стороны, это генерал Буданов, руководитель Главного управления разведки. Он говорит, что активные действия украинской армии, связанные с проведением контрнаступательных действий по вытеснению роSSийской оккупационной армии с территории нашей земли, это август. С другой стороны, заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса. Он говорит о том, что если системные, в товарных объемах поставках военно-технической помощи от наших западных партнеров будут идти, то на август ситуация на фронте кардинально изменится, и украинская армия сможет выйти на границы, по меньшей мере, образца 23 февраля этого года", - подчеркнул Селезнев.