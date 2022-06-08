Когда закончится активная фаза боев после поступления западного вооружения: эксперт сделал прогноз

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что военная помощь от Запада кардинально может изменить ход боевых действий в войне РоSSии против Украины, ведь она в разы эффективнее роSSийских и советских образцов. Во время интервью OBOZREVATEL он предположил, что ВСУ могут оттеснить россиян на позиции до 24 февраля в августе.

"В качестве иллюстрации приведу две цифры. Первая – для реализации программы контрбатарейной борьбы, чтобы поразить цель, украинской гаубицы калибра 152 мм необходимо использовать около 40 снарядов. Для современных пушек, которые мы получаем в рамках военно-технической помощи от наших западных партнеров, той же гаубицы М777, французских CAESAR или чешских "Дан", достаточно 4-5 снарядов. То есть расход снарядов практически в 10 раз меньше", - прокомментировал эксперт мощность западного вооружения.

Селезнев отметил, что он полностью согласен с вопросом того, когда закончится активная фаза боевых действий в Украине, с двумя экспертами - главой ГУР МО и экс-командующим Сухопутными войсками США в Европе.