Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз

Країна має долучитися до своєї сусідки Фінляндії, яка цього року також вступила до НАТО на фоні росту небезпеки з боку Росії.

Швеція має можливість вступити в НАТО до початку липневого саміту альянсу у Вільнюсі, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Швеції.