Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз

Країна має долучитися до своєї сусідки Фінляндії, яка цього року також вступила до НАТО на фоні росту небезпеки з боку Росії.

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Швеція має можливість вступити в НАТО до початку липневого саміту альянсу у Вільнюсі, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Швеції.

. @SecDef : Sweden’s membership in @NATO is going to mean a stronger alliance and a more secure Europe. pic.twitter.com/0OuvJcOtrj — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) April 19, 2023

Остін закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати вступ Швеції, оскільки решта країн-членів НАТО вже завершили цей процес.

За словами глави Пентагону, США працюватимуть із Будапештом та Анкарою, щоб переконати їх завершити ратифікацію якнайшвидше.

Саміт лідерів країн НАТО цього року триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

На тлі повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, до НАТО цього року вступила Фінляндія. Це стало ударом по політиці російського президента Владіміра Путіна, який намагається обмежити розширення Альянсу.