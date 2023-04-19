Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз

Країна має долучитися до своєї сусідки Фінляндії, яка цього року також вступила до НАТО на фоні росту небезпеки з боку Росії.

Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Швеція має можливість вступити в НАТО до початку липневого саміту альянсу у Вільнюсі, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Швеції.

.@SecDef: Sweden’s membership in @NATO is going to mean a stronger alliance and a more secure Europe.pic.twitter.com/0OuvJcOtrj

— Department of Defense ?? (@DeptofDefense) April 19, 2023

Остін закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати вступ Швеції, оскільки решта країн-членів НАТО вже завершили цей процес.

За словами глави Пентагону, США працюватимуть із Будапештом та Анкарою, щоб переконати їх завершити ратифікацію якнайшвидше.

Саміт лідерів країн НАТО цього року триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

На тлі повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, до НАТО цього року вступила Фінляндія. Це стало ударом по політиці російського президента Владіміра Путіна, який намагається обмежити розширення Альянсу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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