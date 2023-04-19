Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз

Остін закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати вступ Швеції, оскільки решта країн-членів НАТО вже завершили цей процес.
За словами глави Пентагону, США працюватимуть із Будапештом та Анкарою, щоб переконати їх завершити ратифікацію якнайшвидше.
Саміт лідерів країн НАТО цього року триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.
На тлі повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, до НАТО цього року вступила Фінляндія. Це стало ударом по політиці російського президента Владіміра Путіна, який намагається обмежити розширення Альянсу.