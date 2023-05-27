Генерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в Україні

За його словами, є два варіанти.

Росії не вдасться перемогти в Україні, а всі її стратегічні плани щодо повалення України та окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними, впевнений голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, інформує ZN.ua .

© Голос Америки (українська служба)

Як заявив генерал на брифінгу за підсумками чергового засідання у форматі Рамштайн, змінити це Росії вже не вдасться.

Водночас, у відповідь на запитання, яким, на його думку, може бут завершення війни — на полі бою, чи за столом переговорів — Міллі вкотре наголосив, що будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів.

За його оцінками, в Україні зараз перебувають сотні тисяч російських солдатів, і це, у найближчій перспективі, робить стратегічну мету Києва повернути всі тимчасово окуповані території малоймовірною.

Він вважає, що кровопролитні бої триватимуть, але в якийсь момент обидві сторони або домовляться про врегулювання, або прийдуть до певного воєнного рішення.