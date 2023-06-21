Додаткове замінування Запорізької АЕС: експерти спрогнозували наслідки

Повторення аварії на Чорнобильській АЕС малоймовірне, але ЗАЕС все ж таки постраждає.

Учора, 20 червня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Про це він розповів у ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Додаткове замінування Запорізької АЕС: експерти спрогнозували наслідки
© Википедия

"Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що замінували охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - зазначив Буданов.

Ймовірність ядерної аварії

Як розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко виданню delo.ua, якщо росіяни підірвуть систему охолодження АЕС, через це активна зона реактора може нагрітися до критичної температури і теоретично це може призвести до аварії на АЕС.

Однак, за словами Омельченка, малоймовірно, що на ЗАЕС буде аварія така, як у Чорнобилі через диверсію росіян. Оскільки всі реактори мають серйозну систему безпеки.

"Хоча сам ризик аварії незначний, система безпеки на ЗАЕС досить серйозна. Це не РВПК як у Чорнобилі, а ВВЕР-1000. На ЗАЕС значно посилили систему безпеки після Фукусіми. Крім того, практично всі реактори перебувають у непрацюючому стані, окрім енергоблоку №5 знаходяться у стані гарячої зупинки. Вони (росіяни, - ред.) можуть пошкодити критичну зону реактора і ця станція буде непридатною для подальшої експлуатації", - каже Омельченко.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що на ЗАЕС росіяни навряд чи зможуть повторити техногенну аварію, що сталася на Каховській ТЕС. Але, на його думку, росіяни все ж таки можуть суттєво пошкодити станцію.

"Все що не стосується ядерних об'єктів може бути зруйновано. Може бути виведений з ладу наприклад машинний зал де турбіни стоять, можуть бути виведені з ладу пристрої, що забезпечують розподіл електричної енергії, трансформаторна підстанція може бути підірвана. А ще військові можуть вкрасти різноманітне обладнання, яке вони думають" що можуть кудись продати. Наприклад комп'ютери, засоби автоматизації.Все залежатиме від того, чи будуть у них час, щоб вивезти звідти все, що можна вивезти. Якщо у них буде цей час, наслідки будуть набагато гіршими", - каже Рябцев.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Нідерланди створять центр навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборониНідерланди створять центр навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборони
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у ВільнюсіКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі
Нас захоплять, візьмуть 5 мільйонів українців і відправлять на Європу, - Георгій Біркадзе про первинні плани путінаНас захоплять, візьмуть 5 мільйонів українців і відправлять на Європу, - Георгій Біркадзе про первинні плани путіна
У Київраді хочуть перейменувати вулицю на честь ексмера Омельченка. Кличко підтримав петицію проти цьогоУ Київраді хочуть перейменувати вулицю на честь ексмера Омельченка. Кличко підтримав петицію проти цього
З оформленням паспортів за кордоном були проблеми. У МЗС України відреагувалиЗ оформленням паспортів за кордоном були проблеми. У МЗС України відреагували
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС фюрера РФ пообіцяло «найсерйозніші наслідки» Канаді через конфіскований для України російський літакМЗС фюрера РФ пообіцяло «найсерйозніші наслідки» Канаді через конфіскований для України російський літак
Окупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької областіОкупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької області
У Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамбиУ Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамби
Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – ФедоровРосіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров
Бойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНСБойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНС
СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»
Із Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються поїхати під приводом відпустокІз Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються поїхати під приводом відпусток
Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у КримуНаслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму
У Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУУ Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости