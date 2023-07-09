Представники "Росгвардії" вноситимуть корективи в схеми замінування ЗАЕС – Юсов

Вся територія станції замінована.

Після оприлюднненя ГУР схеми мінування окупантами Запорізької АЕС представники "Росгвардії" виїхали в Енергодар. Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує ZN.ua.

"Росіяни зреагували на оприлюднення саме цієї інформації. І терміново представники Росгвардії, а саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на українській Запорізькій АЕС, виїхали для того, аби вносити відповідні корективи, які втім не будуть для нас також становити якихось таємниць, – повідомив він.

Представник ГУР зазначив, що ця схема мінування ЗАЕС з одного боку “привіт всім голубам миру, які кажуть за кордоном, що не бачать якихось проблем у діях окупантів”, а з іншого – “сигнал саме окупантам, що українці точно все бачать”.

"Власне ця карта рашистів чітко показує на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. Там власне вся територія станції замінована серйозними мінами і це, звичайно, не все. Є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою", – додав Юсов.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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