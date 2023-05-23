Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни

Угорському прем’єру вказали на підлабузництво Кремлю.

Заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про неможливість України виграти у війні тішать Кремль, але не відповідають дійсності, оскільки українці будуть боротись до повного звільнення своєї держави, прокоментував слова угорського політика речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни
© Андрій Товстиженко, DT.UA

«В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України. Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз», - наголосив Ніколенко, інформує ZN.ua.

Він додав, що на відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.

«Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії», - резюмував представник МЗС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан інтерв’ю Bloomberg заявив, що Україна не може виграти війну проти Росії, оскільки «для бідних українців немає перемоги на полі бою».


Ірина Знась, ZN.ua





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