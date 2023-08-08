Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України

Речник Пентагону зазначив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міністерство оборони США фіксує просування вперед українських захисників під час контрнаступу, однак прогнозує, що це буде тривала й важка боротьба, інформує " ЄП ", інформує ZN.ua .

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер ззаначив, що для Збройних Сил України це "була і буде важка боротьба". Він також зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (українських військових – ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", – наголосив Райдер.