Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України

Речник Пентагону зазначив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міністерство оборони США фіксує просування вперед українських захисників під час контрнаступу, однак прогнозує, що це буде тривала й важка боротьба, інформує "ЄП", інформує ZN.ua.

Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України
© US Department of Defense

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер ззаначив, що для Збройних Сил України це "була і буде важка боротьба". Він також зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (українських військових – ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", – наголосив Райдер.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплатиВійськові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати
Керівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплатКерівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплат
Ударами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник ЧерникУдарами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник Черник
Ісландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в УкраїніІсландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в Україні
Україну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціалУкраїну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціал
Блок рекламы


Похожие новости
В України є план на випадок смерті Зеленського — PoliticoВ України є план на випадок смерті Зеленського — Politico
Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночіУночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
Мєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу УкраїниМєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу України
Росія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – ФедоровРосія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – Федоров
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
У Міноборони РФ заявили, нібито під час вечірньої атаки по Дніпру вразили об’єкт ЗСУУ Міноборони РФ заявили, нібито під час вечірньої атаки по Дніпру вразили об’єкт ЗСУ
«Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків» - президент ЄІБ щодо України«Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків» - президент ЄІБ щодо України
Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи УкраїниРада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступВ Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступ
Контрнаступ ЗСУ: Глава Пентагону каже, що Україна має низку доступних варіантівКонтрнаступ ЗСУ: Глава Пентагону каже, що Україна має низку доступних варіантів
Последние новости
Подгружаем последние новости