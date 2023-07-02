ЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал Міллі

Попри все Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.

Українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони діють впевнено і цілеспрямовано. Так оцінив ситуацію на фронті в Україні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час дискусії в Національному прес-клубі, повідомляє "Європейська правда", інформує ZN.ua.

ЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал Міллі
© US Department of Defense

Відставання від прогнозу американський генерал назвав "частиною природи війни" і підкреслив, що "війна на папері і справжня війна – це різні речі".

Він додав, що український контрнаступ буде "дуже довгим" і "дуже кривавим". На те є вагомі причини: "Українці воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки".


Іван Шевчук, ZN.ua





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