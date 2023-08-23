Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США розповів про положення сил у війні.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вказав на низку проблем, із якими стикається російська армія під час агресії проти України. Про це він розповів у інтерв'ю The Washington Post , інформує ZN.ua .

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"Росіяни у досить складному становищі, тому що вони зазнали величезних втрат. Моральний стан у них не дуже добрий. Їхнє керівництво є сумнівним і неоднозначним, залежно від типу підрозділу.

На стратегічному рівні керівництва очевидно існують великі непорозуміння. Логістика також не у доброму стані", - сказав Міллі.

Водночас він зауважив, що російські війська зараз перебувають в обороні, у той час як Україна веде контрнаступ.

"Я казав кілька місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І він саме такий: довгий, кривавий і повільний, і це дуже, дуже важкий бій", - наголосив американський воєначальник.

Міллі підкреслив, що для України це екзистенційна боротьба. Водночас для решти світу розв'язана Путіним війна означає "фронтальний наступ на правила міжнародного порядку, які існують уже десять років після закінчення Другої світової війни", додав він.