Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"

У Києві це порівнюють з ситуацією на початку вторгнення, коли Захід вважав, що наша країна протримається не довше трьох днів.

Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу —
© Міноборони України

Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що у США вважають, що внаслідок майбутнього контрнаступу Україна отримає лише скромні територіальні вигоди. У Києві це розцінили як чергову недооцінку Вашингтоном військових можливостей нашої країни, пише Politico.

"Ті ж люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, тепер зливають шкідливу і настільки ж безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу", - сказала людина, яка постійно контактує з високопоставленими чиновниками, інформує ZN.ua.

Джерело Politico з українського Міноборони тим часом зазначає, що наші військові вже довели, що світ помилявся, коли недооцінював нас на початку повномасштабного вторгнення.

"Прогнози шансів України не відповідають дійсності.Це дає нам підстави для підозр у тому, наскільки серйозно США підтримують цілі України щодо повного витіснення Росії з країни", - сказав представник МОУ. Ще одне джерело заявило, що в українському уряді широко поширена така думка.

Нагадаємо, за прогнозами української влади, контрнаступ Сил оборони повинен розпочатися весною, та зараз почало з'являтися все більше припущень про його ймовірне перенесення. Так, приміром, у The Washington Post це пов'язують з нестачею техніки для ЗСУ, поганими погодними умовами та витоком секретних розвідданих США про підготовку нашої армії до звільнення окупованих територій. До того ж кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час одного з інтерв'ю також заявив, що контрнаступ може початися влітку.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – МоравецькийУкраїні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – Моравецький
Німецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДРНімецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДР
Глава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорівГлава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорів
Рада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів УкраїніРада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів Україні
У Путіна прокоментували рішення Арбітражу щодо виплат кримському "Нафтогазу"У Путіна прокоментували рішення Арбітражу щодо виплат кримському "Нафтогазу"
Протидію Угорщини вступу Швеції до НАТО у ЄС назвали «другорядним шоу» – PoliticoПротидію Угорщини вступу Швеції до НАТО у ЄС назвали «другорядним шоу» – Politico
МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії КитаюМЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю
Імперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – МоравецькийІмперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – Моравецький
Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в УкраїніМінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні
У Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особиУ Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особи
Последние новости
Подгружаем последние новости