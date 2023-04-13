Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"

У Києві це порівнюють з ситуацією на початку вторгнення, коли Захід вважав, що наша країна протримається не довше трьох днів.

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Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що у США вважають, що внаслідок майбутнього контрнаступу Україна отримає лише скромні територіальні вигоди. У Києві це розцінили як чергову недооцінку Вашингтоном військових можливостей нашої країни, пише Politico.

"Ті ж люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, тепер зливають шкідливу і настільки ж безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу", - сказала людина, яка постійно контактує з високопоставленими чиновниками, інформує ZN.ua .

Джерело Politico з українського Міноборони тим часом зазначає, що наші військові вже довели, що світ помилявся, коли недооцінював нас на початку повномасштабного вторгнення.

"Прогнози шансів України не відповідають дійсності.Це дає нам підстави для підозр у тому, наскільки серйозно США підтримують цілі України щодо повного витіснення Росії з країни", - сказав представник МОУ. Ще одне джерело заявило, що в українському уряді широко поширена така думка.