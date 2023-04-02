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2023-04-02
Коли Молдова стане енергетично незалежною від РФ — Прогноз Майї Санду
Ключовим моментом стане приєднання до Європейської енергосистеми
Упродовж двох років Республіка Молдова може стати повністю енергетично незалежною від Російської Федерації, вважає президентка Республіки Молдова Майя Санду. Про це повідомив молдавський ресурс
Саме на 2025 рік заплановано запуск потужної лінії електропередач Вулканешти - Кишинів, яка дозволить зв'язати енергосистему Молдови з європейською мережею ENTSO-E. Певний внесок у енергетичну незалежність республіки, як вважає Майя Санду, можуть зробити також інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність.
Іван Шевчук, ZN.ua