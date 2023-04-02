Коли Молдова стане енергетично незалежною від РФ — Прогноз Майї Санду

Упродовж двох років Республіка Молдова може стати повністю енергетично незалежною від Російської Федерації, вважає президентка Республіки Молдова Майя Санду. Про це повідомив молдавський ресурс Moldova 1 .

Саме на 2025 рік заплановано запуск потужної лінії електропередач Вулканешти - Кишинів, яка дозволить зв'язати енергосистему Молдови з європейською мережею ENTSO-E. Певний внесок у енергетичну незалежність республіки, як вважає Майя Санду, можуть зробити також інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність.