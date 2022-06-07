ЕС без предупреждения ослабил 6 пакет санкций против РФ — Подоляк

Европейский Совет по непонятным причинам изъял из утвержденного шестого пакета санкций против РФ упоминание облачных технологий. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал в своем Twitter.
"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании облачных сервисов ЕС для РоSSии в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях", - подчеркивает Подоляк.
Советник главы ОП также утверждает, что никаких уточнений или объяснений от должностных лиц по смягчению санкций не было.
"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - призывает он.
На первом месте, в Европе определение блокировки ?? from ?? cloud services в шести санкциях пакета. Then, @EUCouncil edits the message, removing these references. Нет clarifications или explanations of officials. Мы должны ускорить sanctions pressure, no decrease.