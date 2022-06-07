ЕС без предупреждения ослабил 6 пакет санкций против РФ — Подоляк

Оттуда пропало ограничение облачных технологий.

Европейский Совет по непонятным причинам изъял из утвержденного шестого пакета санкций против РФ упоминание облачных технологий. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал в своем Twitter.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании облачных сервисов ЕС для РоSSии в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях", - подчеркивает Подоляк.

Советник главы ОП также утверждает, что никаких уточнений или объяснений от должностных лиц по смягчению санкций не было.

"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - призывает он.

На первом месте, в Европе определение блокировки ?? from ?? cloud services в шести санкциях пакета. Then, @EUCouncil edits the message, removing these references. Нет clarifications или explanations of officials. Мы должны ускорить sanctions pressure, no decrease.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 7, 2022

Таисия Ястремская, ZN.ua





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