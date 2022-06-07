Войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области
Глава ОВА заявил, что оккупанты боятся ВСУ и ведут огонь на опережение, информирует
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области, информирует "
Оккупанты боятся ВСУ и ведут огонь на опережение.
Глава ОВА объяснил, с чем связывает интенсивные обстрелы со стороны РФ: "Во-первых, это их страх того, что будет какое-то контрнаступление. Возможно, это для оттягивания сил обороны от зоны активных боевых действий. Но то, что мы видим, что они со своей стороны укрепляют границы, окапываются, минируются. Это говорит о том, что они тоже боятся наших военных и, скорее всего, это огонь на опережение. Они „прощупывают“ нашу огневую силу, но ответный огонь практически не открывается. Лишь несколько раз открывался ответный огонь".