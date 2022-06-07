Войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области

Глава ОВА заявил, что оккупанты боятся ВСУ и ведут огонь на опережение, информирует ZN.ua.

Войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области, информирует "Радио Свобода".

Оккупанты боятся ВСУ и ведут огонь на опережение.

Глава ОВА объяснил, с чем связывает интенсивные обстрелы со стороны РФ: "Во-первых, это их страх того, что будет какое-то контрнаступление. Возможно, это для оттягивания сил обороны от зоны активных боевых действий. Но то, что мы видим, что они со своей стороны укрепляют границы, окапываются, минируются. Это говорит о том, что они тоже боятся наших военных и, скорее всего, это огонь на опережение. Они „прощупывают“ нашу огневую силу, но ответный огонь практически не открывается. Лишь несколько раз открывался ответный огонь".


Анна Конюченко, ZN.ua





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