В Украине стало меньше оккупантов примерно на 110 человек: ориентировочные потери врага от Генштаба ВСУ

Также враг не досчитается одного самолета и вертолета.

В Украине стало меньше оккупантов примерно на 110 человек: ориентировочные потери врага от Генштаба ВСУ
© Генеральный штаб ВСУ

Начались 104 сутки противостояния украинцев роSSийским захватчикам. Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил об общих потерях врага по состоянию на 7 июня.

Так, со дня полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли:

  • личного состава около 31 360 (+110) единиц;
  • танков – 1390 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед.л;
  • РСЗО – 207 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 96 (+0) ед;
  • самолетов – 212 (+1) ед;
  • вертолетов – 177 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед;
  • специальная техника – 53 (+0).





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