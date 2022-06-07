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2022-06-07
В Украине стало меньше оккупантов примерно на 110 человек: ориентировочные потери врага от Генштаба ВСУ
Также враг не досчитается одного самолета и вертолета.
© Генеральный штаб ВСУ
Начались 104 сутки противостояния украинцев роSSийским захватчикам. Генштаб Вооруженных Сил Украины
Так, со дня полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли:
- личного состава около 31 360 (+110) единиц;
- танков – 1390 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед.л;
- РСЗО – 207 (+0) ед.;
- средства ПВО – 96 (+0) ед;
- самолетов – 212 (+1) ед;
- вертолетов – 177 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед;
- специальная техника – 53 (+0).
Юлия Москаленко, ZN.ua