Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2

Велика Британія пообіцяла Україні 14 танків Challenger 2. Тепер можна сказати, які українські підрозділи отримають 70-тонні бойові машини. Це 25-та і 80-та десантно-штурмові бригади.

Про це пише Forbes , додаючи, що це доволі «цікавий» вибір. Українські десантники зараз використовують найшвидші танки в українському арсеналі - Т-80БВ з газотурбінними двигунами.

«Але дизельні Challenger 2 - це, напевне, найповільніші українські танки. Британські машини можуть змусити десантників переглянути свою логістику і тактику», - пише видання.

Forbes вважає, що про те, що Challenger 2 дістануться саме 25-й і 80-й десантно-штурмовим бригадам, можна сказати вже напевне. Тому що українські солдати з нашивками цих підрозділів були присутні, коли президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії прибули на військовий полігон в Дорсеті. Також там були представники 199-го навчального центру Збройних сил України, який готує військово-повітряні підрозділи.