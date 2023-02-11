Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2

Видання підозрює, що в планах Британії передати українській армії більше танків, ніж вона поки що пообіцяла, інформує ZN.ua.

Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2
© Міністерство оборони Великої Британії

Велика Британія пообіцяла Україні 14 танків Challenger 2. Тепер можна сказати, які українські підрозділи отримають 70-тонні бойові машини. Це 25-та і 80-та десантно-штурмові бригади.

Про це пише Forbes, додаючи, що це доволі «цікавий» вибір. Українські десантники зараз використовують найшвидші танки в українському арсеналі - Т-80БВ з газотурбінними двигунами.

«Але дизельні Challenger 2 - це, напевне, найповільніші українські танки. Британські машини можуть змусити десантників переглянути свою логістику і тактику», - пише видання.

Forbes вважає, що про те, що Challenger 2 дістануться саме 25-й і 80-й десантно-штурмовим бригадам, можна сказати вже напевне. Тому що українські солдати з нашивками цих підрозділів були присутні, коли президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії прибули на військовий полігон в Дорсеті. Також там були представники 199-го навчального центру Збройних сил України, який готує військово-повітряні підрозділи.


Лесь Димань, ZN.ua





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