Росія втратила свій величезний підводний човен: як це сталося

Стратегічний атомний підводний човен «Дмитро Донський» виведено з бойового складу ВМФ РФ , пише " Комерсант ".

Цей крейсер є найбільшим у світі з водотоннажності - 48 тисяч тонн.

Зазначається, що тепер "Дмитро Донський" чекатиме утилізації на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проекту з індексом 941.

Підводний човен був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. Якийсь час «Дмитро Донський» був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Терміни утилізації поки що не визначені.

Додамо, раніше стало відомо, що єдиний авіаносець ВМФ РФ не зможуть відремонтувати. Йдеться про «Адмірала Кузнєцова».

Так, відомо, що корпус судна нижче третьої палуби зазнав значної корозії, а трюми заповнені каламутною водою.

Про це повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, "Адмірал Кузнєцов" зараз перебуває в критичному стані на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську.

Щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було ухвалено рішення про переведення корабля з сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, проте під час підготовки до транспортування з'ясувалося, що авіаносець не здатний переміщатися самостійно.

На тлі цього між керівництвом заводу та флотом виник конфлікт — відомства намагаються перекласти одна на одну відповідальність. Крім того, чиновники не можуть навіть розібратися, хто прийняв рішення перемістити авіаносець з доку на причал.

"З високою ймовірністю винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт", - зазначили в ГУР, додавши при цьому, що на сьогоднішній день не існує навіть приблизних термінів повернення авіаносця на службу.