Віцеканцлер Німеччини про танки Leopard: "трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз"

Віцеканцлер і федеральний міністр економіки ФРН Роберт Хабек вважає, що країна дещо спізнилася з наданням Україні танків Leopard. Про це повідомляє Die Zeit.

"Ухваливши рішення про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2, ми робимо все, що можемо в цей момент. Трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз", — зазначив він.

Аргументуючи свою оцінку, Хабек сказав, що всі очікують на "жахливий російський наступ".

"Росія вже активізувала атаки впродовж останніх тижнів. Час має вирішальне значення", — підкрслив віцеканцлер.

Він зазначив, що зараз Німеччина зосереджена на тому, щоб швидко доставити до України танки Leopard 2, а також танки Leopard 1 і все інше.