Трагедія у Дніпрі: стало відомо про кількість жертв

Трагедія у Дніпрі: стало відомо про кількість жертв

Наразі унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі 14 січня загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі в лікарні. Горіть у пеклі, російські недолюдки", – написав голова ОВА.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють у посиленому режимі, повідомила пресслужба.

Людей знімають за допомогою кранів, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Вони сигналізують ліхтарями й мобільними телефонами.

Одна з мешканок, яка втратила сина, звернулася до росіян. Відео з'явилося в мережі:

"Ви сюди приїжджали, до нас у місто. Ми вас приймали як нормальних людей, як родичів. Що ви зробили з моїм сином? Негідники, я вас проклинаю до сьомого покоління".


Алексей Ионов, politeka.net





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