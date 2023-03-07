Стало відоме прізвище опонента Ердогана на президентських виборах

Турецька опозиція визначилась із кандидатом на посаду президента на виборах у травні цього року. Ним стане Кемаль Кілічдароглу, пише POLITICO.

Складні переговори тривали кілька тижнів, в якийсь момент опозиційний альянс, що складається з партій по всьому політичному спектру від лівих до правих, був близький до розвалу. Однак у понеділок так звана коаліція «Стіл шести» зрештою офіційно обрала Кілічдароглу своїм спільним кандидатом.

Головний лідер опозиції зробив заяву після зустрічі представників шести партій в Анкарі, заявивши, що народна коаліція «керуватиме країною через консультації та у згоді один з одним».

У коаліційній угоді з 12 пунктів, яка була оприлюднена одразу після виступу, також зазначено, що перехід країни до парламентської системи буде завершено якомога швидше.

Кілічдароглу, який очолював лівоцентристську Республіканську народну партію (CHP) більше десяти років, є скромним 74-річним колишнім чиновником з управління соціального забезпечення країни.

Його прозвали «турецьким Ганді» за його худорляву статуру та скромний стиль, багато хто приписує йому останні успіхи його партії на виборах.

Хоча аналітики сумніваються в його здатності становити реальну загрозу для Ердогана попри те, що Ердоган сьогодні вважається вразливим, як ніколи через двозначну інфляцію та незадовільну реакцію влади на нищівні землетруси, які забрали життя десятків тисяч людей.

Раніше лідерка одного з ключових членів альянсу з правої Доброї партії (IYI ) Мерал Акшенер заявляла, що вийде з коаліції через розбіжності щодо спільного вибору кандидата в президенти. Акшенер пропонувала висунути замість Киличдароглу мера Анкари Мансура Яваша, або мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Зрештою вона знову приєдналася до альянсу в понеділок після пропозиції включенння обох мерів до списку віце-президентів.