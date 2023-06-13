Боррель: Путін не погодиться на переговори з Україною до президентських виборів у США

За словами глави європейської дипломатії, кремлівський диктатор чекатиме результатів президентських перегонів.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель припускає, що президент Росії Владімір Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Onda Cero, інформує ZN.ua .

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Боррель зазначив, що Путін чекає на результати виборів президента Штатів. На думку Борреля, до цього часу не варто очікувати початку мирних переговорів між Україною та РФ .