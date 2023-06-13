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2023-06-13
Боррель: Путін не погодиться на переговори з Україною до президентських виборів у США
За словами глави європейської дипломатії, кремлівський диктатор чекатиме результатів президентських перегонів.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель припускає, що президент Росії Владімір Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Про це
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Боррель зазначив, що Путін чекає на результати виборів президента Штатів. На думку Борреля, до цього часу не варто очікувати початку мирних переговорів між Україною та РФ.
Водночас, голова дипломатії ЄС вважає, що війна Росії проти України розгорталася б зовсім інакше, якби президентом США залишався Дональд Трамп, а не Джо Байден.
Михайло Яровенко, ZN.ua