Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА

Александр Старух отметил, что подобные действия могут быть ротацией, информирует ZN.ua.

Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА
© Минобороны РоSSии/t.me

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов. Он отметил, что подобные действия могут быть ротацией.

"Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что Запорожская АЭС продолжает работать, но сотрудники находятся под постоянным давлением.


Анна Конюченко, ZN.ua





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