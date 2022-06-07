Новостей.COM ⇒
2022-06-07
Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА
Александр Старух отметил, что подобные действия могут быть ротацией, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Глава Запорожской ОВА Александр Старух
"Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", - подчеркнул Старух.
Он также отметил, что Запорожская АЭС продолжает работать, но сотрудники находятся под постоянным давлением.
Анна Конюченко, ZN.ua