Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов. Он отметил, что подобные действия могут быть ротацией.

"Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что Запорожская АЭС продолжает работать, но сотрудники находятся под постоянным давлением.