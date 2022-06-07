«Рамштайн-3» в Брюсселе: в Пентагоне назвали дату заседания

Ллойд Остин, как и раньше, пригласил на встречу министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира, информирует ZN.ua.

«Рамштайн-3» в Брюсселе: в Пентагоне назвали дату заседания
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Третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с главой Пентагона Ллойдом Остином запланировано на 15 июня. Об этом говорится на сайте американского Министерства обороны.

Указано, что заседание состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Начало запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени. А в 18:45 должна состояться пресс-конференция с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

На заседание контактной группы Остин пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира, чтобы обсудить продолжающуюся роSSийско-украинскою войну.





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