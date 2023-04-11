В США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн

Очолить зустріч міністр оборони США.

Чергове засідання контактної групи з оборони України проведуть на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, повідомляє Радіо Свобода. Саме там глави оборонних відомств держав-партнерів збиралися вперше для обговорення допомоги ЗСУ навесні 2022 року, інформує ZN.ua .

Як повідомили Військово-повітряні сили США в Європі очолити зустріч планує Міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін запросив міністрів оборони та військових посадовців з усього світу обговорити триваючу війну в Україні та різноманітні проблеми бзпеки, з якими стикаються США та союзники.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що пріоритети для нашої сторони на зустрічі залишаться незмінними: це отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, у тому числі бойових літаків, броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії 155 калібру, а також засобів радіоелектронної боротьби.