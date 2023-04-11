В США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн

Очолить зустріч міністр оборони США.

Чергове засідання контактної групи з оборони України проведуть на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, повідомляє Радіо Свобода. Саме там глави оборонних відомств держав-партнерів збиралися вперше для обговорення допомоги ЗСУ навесні 2022 року, інформує ZN.ua.

В США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн

Як повідомили Військово-повітряні сили США в Європі очолити зустріч планує Міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін запросив міністрів оборони та військових посадовців з усього світу обговорити триваючу війну в Україні та різноманітні проблеми бзпеки, з якими стикаються США та союзники.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що пріоритети для нашої сторони на зустрічі залишаться незмінними: це отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, у тому числі бойових літаків, броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії 155 калібру, а також засобів радіоелектронної боротьби.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Авіційні підрозділи РФ змінюють тактику обстрілів. У ISW назвали можливу причинуАвіційні підрозділи РФ змінюють тактику обстрілів. У ISW назвали можливу причину
У Генштабі назвали мету вибухів у ДжанкоїУ Генштабі назвали мету вибухів у Джанкої
Представники Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським. Їм не дає спокою Києво-Печерська ЛавраПредставники Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським. Їм не дає спокою Києво-Печерська Лавра
Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент ЧехіїПісля наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент Чехії
Угорщина знову перенесла дату ратифікації нових заявок на членство в НАТОУгорщина знову перенесла дату ратифікації нових заявок на членство в НАТО
Генерал Забродський подав заяву про складення депутатського мандатуГенерал Забродський подав заяву про складення депутатського мандату
Польща відмінить спрощене ввезення домашніх тварин із України: названо датуПольща відмінить спрощене ввезення домашніх тварин із України: названо дату
В Кремлі продовження зернової угоди назвали «жестом доброї волі»В Кремлі продовження зернової угоди назвали «жестом доброї волі»
В НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під БахмутомВ НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під Бахмутом
У ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планамиУ ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планами
Последние новости
Подгружаем последние новости