В ОП проводитимуть зустрічі з підприємцями за зачиненими дверима

Головна мета – почути конкретні прізвища та органи, на які є нарікання.

Наступного тижня в Офісі президента почнуться обговорення з представниками бізнесу їх проблем із митницею, податковою та силовиками в рамках спеціальної координаційної платформи. Про це повідомляє Forbes із посиланням на два джерела, як беруть участь у підготовці заходу, інформує ZN.ua.

В ОП проводитимуть зустрічі з підприємцями за зачиненими дверима
© 24 канал

Платформу було створено за дорученням президента після зустрічі бізнесу з Зеленським. Створити її запропонували самі підприємці, стверджує співрозмовник видання.

Як пише видання зустрічі відбуватимуться за участі заступника голови ОП Ростислава Шурми, віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Можлива участь інших посадовців.

«Свириденко, Шурма та Вербицький прийматимуть представників бізнесу упродовж наступного тижня в ОП за зачиненими дверима. За планом, на кожній такій зустрічі буде по троє підприємців», — розповів співрозмовник.

Крім проблем із силовиками, податковою і митницею, йтиметься також про потенційні зміни до законодавства, які можуть бути корисними для бізнесу.

«Одна з головних вимог до бізнесу – відверто розповідати про проблеми, оскільки під час загальної зустрічі з президентом 29 червня деякі з них боялися називати конкретні прізвища та органи, на які є нарікання»,— наголосив представник Офісу президента.

Співрозмовники Forbes здебільшого позитивно оцінили зустріч із президентом, хоч й зазначили, що швидкого розв’язання всіх проблем очікувати не варто.

29 червня президент зустрівся з низкою підприємців, аби обговорити їх проблеми. Він виступив за те, аби всі перевірки бізнесу перейшли до єдиного органу: Бюро економічної безпеки або Державного бюро розслідувань.

Раніше Світовий банк оцінив, як розвивається бізнес в Україні за умов війни. З початку російського вторгнення в державі закрилося лише 3% компаній, 97% продовжили працювати.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: Байден планує провести дві двосторонні зустрічі у Вільнюсі – з Зеленським і з ЕрдоганомPolitico: Байден планує провести дві двосторонні зустрічі у Вільнюсі – з Зеленським і з Ердоганом
Китай відмовив США у зустрічі на рівні міністрів оборониКитай відмовив США у зустрічі на рівні міністрів оборони
Зеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули мируЗеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули миру
Папа Римський Франциск прийняв Зеленського у Ватикані: деталі зустрічіПапа Римський Франциск прийняв Зеленського у Ватикані: деталі зустрічі
У Стамбулі знову пройдуть зустрічі представників України, РФ, Туреччини та ООН: про що говоритимутьУ Стамбулі знову пройдуть зустрічі представників України, РФ, Туреччини та ООН: про що говоритимуть
Зеленський поділився очікування від нової зустрічі "Рамштайну"Зеленський поділився очікування від нової зустрічі "Рамштайну"
В США назвали дату наступної зустрічі «РамштайнВ США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн
Представники Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським. Їм не дає спокою Києво-Печерська ЛавраПредставники Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським. Їм не дає спокою Києво-Печерська Лавра
Прощалися під дверима: священик УПЦ МП не дозволив відспівати Героя у храміПрощалися під дверима: священик УПЦ МП не дозволив відспівати Героя у храмі
Депутати Кнесета під час зустрічі з Зеленським: «Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні та робити набагато більше, ніж робив досі»Депутати Кнесета під час зустрічі з Зеленським: «Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні та робити набагато більше, ніж робив досі»
Последние новости
Подгружаем последние новости