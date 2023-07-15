В ОП проводитимуть зустрічі з підприємцями за зачиненими дверима

Головна мета – почути конкретні прізвища та органи, на які є нарікання.

Наступного тижня в Офісі президента почнуться обговорення з представниками бізнесу їх проблем із митницею, податковою та силовиками в рамках спеціальної координаційної платформи. Про це повідомляє Forbes із посиланням на два джерела, як беруть участь у підготовці заходу, інформує ZN.ua .

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Платформу було створено за дорученням президента після зустрічі бізнесу з Зеленським. Створити її запропонували самі підприємці, стверджує співрозмовник видання.

Як пише видання зустрічі відбуватимуться за участі заступника голови ОП Ростислава Шурми, віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Можлива участь інших посадовців.

«Свириденко, Шурма та Вербицький прийматимуть представників бізнесу упродовж наступного тижня в ОП за зачиненими дверима. За планом, на кожній такій зустрічі буде по троє підприємців», — розповів співрозмовник.

Крім проблем із силовиками, податковою і митницею, йтиметься також про потенційні зміни до законодавства, які можуть бути корисними для бізнесу.

«Одна з головних вимог до бізнесу – відверто розповідати про проблеми, оскільки під час загальної зустрічі з президентом 29 червня деякі з них боялися називати конкретні прізвища та органи, на які є нарікання»,— наголосив представник Офісу президента.

Співрозмовники Forbes здебільшого позитивно оцінили зустріч із президентом, хоч й зазначили, що швидкого розв’язання всіх проблем очікувати не варто.

29 червня президент зустрівся з низкою підприємців, аби обговорити їх проблеми. Він виступив за те, аби всі перевірки бізнесу перейшли до єдиного органу: Бюро економічної безпеки або Державного бюро розслідувань.

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