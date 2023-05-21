Зеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули миру

Формула миру розроблена так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на робочій сесії саміту країн G7 та партнерів, анонсував перший саміт Формули миру, повідомляє Офіс президента.

Зеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули миру
© Офіс президента України

«Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль!» - сказав він.

Зеленський також звернув увагу, що метод мирних переговорів не працює з російським агресором: до 24 лютого 2022 року Україна провела понад 180 раундів переговорів з Росією щодо окупованого Донбасу і Криму, але ворог замість пошуку мирного рішення вирішив розв’язати повномасштабну війну.

«Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить. Ось чому потрібні наша формула миру та міжнародне право. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир», - сказав президент.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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