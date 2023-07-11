Politico: Байден планує провести дві двосторонні зустрічі у Вільнюсі – з Зеленським і з Ердоганом

У виданні з’ясували, про що, ймовірно, говоритимуть президенти.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір провести двосторонні зустрічі із главою України Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня, пише Politico із посиланням на двох людей, знайомих із плануванням, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Офіс президента

Як пише видання, Байден може зустрітися із Зеленським у середу, 12 липня, але остаточно це ще не узгоджено. На тлі бажання швидкого вступу в Північноатлантичний Альянс з боку Києва американський лідер намагатиметься переконати українського президента в тому, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також значні зобов’язання щодо безпеки від США і деяких інших представників НАТО – це найбільше, що Україна може отримати зараз у Вільнюсі.

З Ердоганом Байден говоритиме вже у вівторок, 11 липня, щоб переконати його ратифікувати членство Швеції в НАТО. Американський президент, ймовірно, прагне закріпити прогрес у цьому питанні.

"Незрозуміло, чи приведе будь-яка дискусія до прориву. Але проведення зустрічей показує, що Байден хоче вкладатися себе особисто — і повноваження президента — у ці відносини", – зазначили в матеріалі.