Папа Римський Франциск прийняв Зеленського у Ватикані: деталі зустрічі

Під час свого офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський вперше після початку повномасштабного вторгнення зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє CNN, інформує Апостроф .

Зустріч Папи з президентом тривала 40 хвилин і стосувалася гуманітарної та політичної ситуації в країні, спричиненій війною.

"Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Він відзначив і десятки тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил для повернення їх додому. Крім того, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розповів про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації", - коротко розповів про підсумки зустрічі сам Зеленський.