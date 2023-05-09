У Стамбулі знову пройдуть зустрічі представників України, РФ, Туреччини та ООН: про що говоритимуть

Обговорення пройдуть протягом 10 та 11 травня.

У місті Стамбул протягом середи та четверга, 10-11 травня, пройдуть двосторонні та багатосторонні зустрічі за участі представників України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, повідомила пресслужба турецького Міністерства національної оборони, інформує ZN.ua .

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Як зазначається, однією з тем дискусій стане продовження угоди з експорту української агропродукції Чорним морем, дія якої закінчується 18 травня. Це потрібно "для забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору", який є життєво важливим для світового постачання продовольства та безпеки, а також для запобігання збитків країнам шляхом забезпечення стабільності цін на продовольство".

Також сторони будуть обговорювати розробку детального плану безпечного повернення торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в портах України через російське вторгнення.