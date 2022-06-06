Бои за Северодонецк: ВСУ удерживают позиции в промышленной зоне города

Уличные бои усилились и стали более динамичными.

Бои за Северодонецк: ВСУ удерживают позиции в промышленной зоне города
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Украинские военные укрепились на позициях в промышленной зоне города.

Гайдай отметил, что украинские защитники отбили половину города, поэтому уличные бои усилились и стали более динамичными. По его словам, ВСУ удерживают линию обороны и не дают оккупантам продвинуться.

""В Луганской области городов с ситуацией, которую можно сравнить с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - подчеркнул глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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