Ракети з Бєлгорода не долетіли до України та знищили склад самих окупантів: "Фіксуємо якусь надто велику..."

У ніч проти неділі, 10 липня, російські війська запустили з Бєлгорода у напрямку Харкова спершу п'ять ракет, а потім ще чотири.

Але більша частина ракет не долетіла до території України та впала на території Бєлгородської області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так, з перших п'яти запусків, які були зафіксовані після опівночі, три ракети, ймовірно, впали у Червоному Хуторі Белгородської області, влучивши у склад з боєприпасами. Місцеві повідомляють про вибухи з боку прикордонного села та публікують кадри яскравої заграви в небі.

За словами очевидців, спалахнула пожежа та, ймовірно, детонують снаряди. Також у районі Червоного Хутора було помічено ворожу авіацію.

Через 3,5 години ворог запустив ще чотири ракети в сторону Харкова, але дві з них знову впали при запуску.

"Фіксуємо якусь надто велику кількість падінь при запуску за період останнього тижня", — скаржаться росіяни.

Ці дві ракети впали в поле за населеним пунктом та вибузнули на землі.

Але деякі з ракет, на жаль досягли цілей. В Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні повідомили, що з території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер".