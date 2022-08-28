Понад 27 тисяч захисників та захисниць відзначено державними нагородами

За півроку 18 льотчиків отримали звання Героїв України, інформує ZN.ua.

Понад 27 тисяч захисників та захисниць відзначено державними нагородами
© Володимир Зеленський/Facebook

В Україні з початку повномасштабного вторгення Росії державними нагородами відзначено більше 27 тисяч українських захисників та захисниць, а 18 льотчиків отримали звання Героїв України. Про це у вечірньому відеозверненні в суботу, 27 серпня, наголосив президент Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в останню суботу серпня щорічно в Україні відзначають День льотчика.

"Сьогодні у нашій державі традиційно в останню суботу серпня відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність., без яких не уявити незалежність нашої держави. Повітряні сили були збережені з першого дня вторгнення, з честю виконують бойові завдання. За півроку 18 льотчиків отримали звання Героїв України, ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння, бойові результати стали справжньою легендою. Я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армій і держав наших партнерів. Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку, і всім, хто допомагає українській військовій авації бути здатною виконувати бойові завдання", - наголошує Зеленський.

Президент також зауважив, що у неділю будуть опубліковані укази про відзначення до Дня Незалежності нагородами представників різних професій, різних груп суспільства.

"Загалом, з 24 люютого державними нагородами України відзначено вже 27 тисяч 760 наших захисників і захисниць. Завтра, у неділю, ці укази зявляться. І буде ще один особливий указ про відзначення нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників у боротьбі за свободу, за життя, тих, чий внесок дійсно вагомий.

Україна переможе. народ перемагає азавжди. І так само успішна боротьюа за свободу у світі не може ббути боротьюою лише окреми людей чи окремих держав, це спільна робота, спільнй результат, який дсягажться завдяки міцності, солідарності усіх, хто цінує свободу, і хто не терпить тиранії", - наголошує Зеленський у відеозверненні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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