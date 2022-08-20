Росіяни масово тікають із Білгорода: у мережі показали відео

Мешканці країни-окупанта масово тікають із рідної держави на тлі падіння економіки та повномасштабної війни, яку їхній лідер у лютому розв'язав в Україні. А вишнею на торті стали часті "бавовни" на території РФ, яка не на жарт злякали раніше дуже сміливих росіян.

Відео з масовою втечею з Білгорода поділилися у соціальних мережах.

Люди почали тікати із сусідньої Білгородської області після того, як у четвер, 18 серпня, спалахнув склад із боєприпасами. Нова "бавовна" застала окупантів у районі села Тимонове, Валуйського міського округу, інформує Апостроф .

Після вибухів мешканців сусідніх сіл почали вивозити на безпечну відстань. Крім того, місцеве населення намагається залишити небезпечні території і перебратися вглиб країни-окупанта або зовсім переїхати за кордон. Ось тільки зробити це тепер все складніше з огляду на те, що країни почали масово відмовляти росіянам у візах.