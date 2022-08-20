Росіяни масово тікають із Білгорода: у мережі показали відео

Мешканці країни-окупанта масово тікають із рідної держави на тлі падіння економіки та повномасштабної війни, яку їхній лідер у лютому розв'язав в Україні. А вишнею на торті стали часті "бавовни" на території РФ, яка не на жарт злякали раніше дуже сміливих росіян.

Відео з масовою втечею з Білгорода поділилися у соціальних мережах.

Люди почали тікати із сусідньої Білгородської області після того, як у четвер, 18 серпня, спалахнув склад із боєприпасами. Нова "бавовна" застала окупантів у районі села Тимонове, Валуйського міського округу, інформує Апостроф.

Після вибухів мешканців сусідніх сіл почали вивозити на безпечну відстань. Крім того, місцеве населення намагається залишити небезпечні території і перебратися вглиб країни-окупанта або зовсім переїхати за кордон. Ось тільки зробити це тепер все складніше з огляду на те, що країни почали масово відмовляти росіянам у візах.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
У Сочі спалахнула потужна пожежа біля аеропорту: вражаючі фото та відеоУ Сочі спалахнула потужна пожежа біля аеропорту: вражаючі фото та відео
Колаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у містіКолаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у місті
Росіяни продовжують готувати ЗАЕС до відключення – ЕнергоатомРосіяни продовжують готувати ЗАЕС до відключення – Енергоатом
На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідкаНа День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
"Яка сильна заграва": в Росії продовжують горіти військкомати, в Мережу злили нове відео"Яка сильна заграва": в Росії продовжують горіти військкомати, в Мережу злили нове відео
За любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньомуЗа любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньому
Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідкаРосіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Росіяни все менше хочуть воювати, тому РФ вербує для війни з Україною громадян країн Центральної Азії – ГУР МОУРосіяни все менше хочуть воювати, тому РФ вербує для війни з Україною громадян країн Центральної Азії – ГУР МОУ
Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродромРакетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром
Последние новости
Подгружаем последние новости