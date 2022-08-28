Війська РФ випустили з Бєлгорода по Харківській області дві ракети

Російські війська вночі у неділю, 28 серпня, випустили по Харківській області дві ракети з Бєлгоода, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухи пролунали в районі селища Травневе та міста Південне в Харківському районі. Попередньо — без постраждалих та руйнувань", - наголосив Синєгубов у Telegram.

У суботу, 27 серпня, війська РФ обстріляли Харків, Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені об'єкти промисловості, житлові будинки, сталися лісові пожежі.



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