Евакуація з Бєлгорода в Москву та примусова мобілізація – огляд ситуації від Генштабу

Станом на ранок 11 вересня під Харковом окупанти і далі перебувають у вкрай невигідному положенні. Серед особового складу російської армії – панічні настрої. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляє також про евакуацію поранених окупантів з Бєлгорода в Москву.

“Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ГШ, на тлі підвищення втрат у живій силі, ворог активізував тактику так званої “мобілізації” на тимчасово окупованих територіях. Наразі тут чоловікам заборонено залишати населені пункти.