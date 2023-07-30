Російські телеканали замовчали нічну атаку дронів на Москву

Жоден із великих федеральних каналів не повідомив про подію.

В Росії головні телеканали в ранкових випусках новин не стали повідомляти про атаку безпілотників по урядовій вежі «Москва-Сіті», а зосередились на запланованому в Санкт-Петербурзі параді Військово-морського флоту за участю Владіміра Путіна, пише російське « Агентство », інформує ZN.ua .

© Скриншот из видео

Так, «Первый канал» у випусках новин о 6 і 10 ранку проігнорував новину про атаку, а головною темою був день ВМФ РФ .

Телеканал «РоSSиия 1» випустив лише один випуск новин, який також майже повністю був присвячений параду у Санкт-Петербурзі. Доповнив його сюжет про розмову Путіна з журналістами за підсумками саміту «Росія – Африка».

Канал НТВ також не повідомив удар по «Москва-Сіті». Новини про парад флоту, бесіда Путіна з журналістами, стихійне лихо в регіонах Росії видались їм важливішими новинами.

Безпілотник влучив у вежу ділового центру «Москва-Сіті» близько третьої години ночі в неділю. Будівля, в якій розташовані відразу три російські міністерства, зазнала пошкоджень.