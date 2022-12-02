Зеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 100 українських військовослужбовців, з них 24 — посмертно. Відповідний указ №818/2022 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі українські захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Як повідомлялося, 1 грудня з полону повернулося 50 українців. На сьогодні понад 1300 військовополонених повернулись додому, інформує ZN.ua .

"Після сьогоднішнього обміну вже 1319 героїв повернулися додому", - написав Зеленський в Instagram, опублікувавши фото, на якому кілька десятків чоловіків тримають українські прапори.

"Ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших людей", - заявив український лідер.

З полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників «Азовсталі». Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих Захисників — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Додому повертаються Захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу