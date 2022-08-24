Війська РФ завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода

Війська РФ в середу, 24 серпня, завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області, повідомляє пресцентр 831 бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Сьогодні близько 11:00 військами Російської Федерації нанесений груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває", - йдеться в повідомленні.

На місці обстрілів працюють медики, правоохоронці та пожежники.