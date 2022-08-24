Війська РФ завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода

Ранених та загиблих немає.

Війська РФ завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода
© Верховна Рада України

Війська РФ в середу, 24 серпня, завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області, повідомляє пресцентр 831 бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Сьогодні близько 11:00 військами Російської Федерації нанесений груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває", - йдеться в повідомленні.

На місці обстрілів працюють медики, правоохоронці та пожежники.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна загиблих та поранених немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиціОкупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиці
ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на півдніЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на півдні
Війська РФ намагаються підняти радіоактивний пил у районі Енергодара – ГУРВійська РФ намагаються підняти радіоактивний пил у районі Енергодара – ГУР
Захід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформиЗахід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформи
Війська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВВійська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВ
В Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителівВ Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителів
Війська РФ накопичують техніку на території ЗАЕСВійська РФ накопичують техніку на території ЗАЕС
Українські війська знову завдали удару по Каховському мостуУкраїнські війська знову завдали удару по Каховському мосту
Острів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУОстрів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУ
ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямкуЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку
Последние новости
Подгружаем последние новости