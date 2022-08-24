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2022-08-24
Війська РФ завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода
Ранених та загиблих немає.
© Верховна Рада України
Війська РФ в середу, 24 серпня, завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області, повідомляє
"Сьогодні близько 11:00 військами Російської Федерації нанесений груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває", - йдеться в повідомленні.
На місці обстрілів працюють медики, правоохоронці та пожежники.
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Анна Конюченко, ZN.ua