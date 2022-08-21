Паніку росіян після бомбардувань Криму та Білгорода мають відчувати у Кремлі – Аслунд

Після того як Україна бомбила Крим і Бєлгород, серед простих росіян стала поширюватися паніка. Це має відчуватися й у Кремлі.

Про це в Twitter заявив шведський економіст і дипломат, спеціаліст з економіки Східної Європи, особливо Росії та України та незалежний член наглядової ради українських залізниць (Укрзалізниця)Андерс Аслунд.

After Ukraine has bombed Crimea & Belgorod, panic spreads among ordinary Russians. It must be felt in the Kremlin as well. Там, Putin є новим softening & seems для preparation negations. The question to Ukrainians now is now what they should demand. — Anders ?slund (@anders_aslund) August 20, 2022

Тому Путін зараз пом'якшується і нібито готує переговори. Питання до українців зараз у тому, що саме вони мають вимагати”, – пише експерт.

Нагадаємо, раніше Андерс Аслунд закликав ЄСввести санкції проти екс-канцлера ФРН та друга Путіна Герхарда Шредера :

“ЄС настав час ввести санкції проти Герхарда Шредера! Невже Німеччина надто корумпована навіть для того, щоби накласти санкції на головного агента Путіна в Європі?”

Санкції проти Шредера не запровадили і навіть не позбавили його привілеїв як колишнього главу федерального уряду Німеччини.