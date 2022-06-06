Новая ракетная атака по Киеву: в британской разведке раскрыли ее истинные причины, фото с места
РоSSийское командование после потери крейсера "Москва" перебросило на оккупированный Змеиный остров несколько зенитно-ракетных комплексов.
Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке разведки Министерства обороны Великобритании.
«Для противовоздушной обороны военных кораблей, действующих в Черном море», - отмечается в разедке.
Вероятно, на острове сейчас находятся комплексы "Тор" и "Панцирь".
Как отмечают в министерстве обороны Великобритании, активность россиян на острове способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.
Также в разведке назвали причину ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве. В британской разведке считают, что его целью была попытка сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.
«О вчерашних утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам», – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Киев остается основной целью РоSSии.
"Люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как был основной целью роSSийской федерации, так ею и остается", - отметила она.