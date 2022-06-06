Лавров собирался в Сербию, но соседние страны закрыли небо для его самолета

Черногория, Северная Македония и Болгария не утвердили пролет по своему воздушному пространству самолета, который должен был доставить министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова в столицу Сербии Белград. Об этом сообщило сербское издание Danas со ссылкой на неофициальные источники во властных кругах.

Глава МИД РоSSии должен был в течение 6 и 7 июня встретиться с президентом Сербии, министром иностранных дел, главой Национального собрания и патриархом Сербской православной церкви. Однако визит отменили из-за отказа соседних Черногории, Северной Македонии и Болгарии пропустить его самолет через свое воздушное пространство.

Затем вместо Лаврова в понедельник, 6 июня, с президентом Сербии Александром Вучичем встретится посол РоSSии в Белграде Александр Бокан-Харченко.

Еще до того, как стало известно об отмене вообще, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация вокруг приезда министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова в Белград «чрезвычайно сложна» и что логистикой его поездки занимается президент Сербии Александр Вучич.

"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и мире такова, что президент страны должен заниматься такими вещами, как логистика поездки министра иностранных дел, которая определяет, приедет он или нет", – сказала Брнабич.