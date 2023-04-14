«Угорщина має бути вдячна за мирне небо»: У МЗС відповіли на заяви Орбана про «неіснуючу» Україну

Олег Ніколенко наголосив, що допомагаючи Україні у війні проти РФ, Європа в першу чергу інвестує у власну безпеку.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є нібито «фінансово неіснуючою країною». У Міністерстві закордонних справ назвали таку заяву антиукраїнською та відповіли угорському політику, інформує ZN.ua .

«Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Українське МЗС закликало Орбана глянути правді в очі та усвідомити, що підтримка України – це не благодійність. Адже підтримуючи нашу державу Європа інвестує насамперед у власну безпеку.

«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», – додав Ніколенко.