Словацькі МиГ-29 вже захищають небо над Харковом - ЗМІ

Вони прибули з-за кордону зовсім нещодавно.

Словацькі МиГ-29 вже захищають небо над Харковом - ЗМІ

Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МиГ-29. У четвер, 30 березня, стало відомо, що перші з літаків вже захищаються українське від російських окупантів. Про це пише словацьке видання Sita.

Попередньо відомо про те, що перші чотири винищувачі МиГ-29SA, передані Україні минулого тижня, вже виконують бойові завдання в небі над Харковом.

Колишні словацькі борти були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, системи навігації, а також замінено монітори в кабіні пілота з радянських на сучасні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Канадає підготує аеродроми для винищувачів F-35Канадає підготує аеродроми для винищувачів F-35
В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідкаВ Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
Президентка Тайваню розпочала візити до США і країн Центральної Америки, щоб заручитися підтримкоюПрезидентка Тайваню розпочала візити до США і країн Центральної Америки, щоб заручитися підтримкою
Блок рекламы


Похожие новости
Краще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступуКраще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступу
Американські пілоти готові захищати українське небо — підполковник ВПС США Ден ХемптонАмериканські пілоти готові захищати українське небо — підполковник ВПС США Ден Хемптон
Під Харковом розстріляли цивільний автомобіль: є постраждалий, фотоПід Харковом розстріляли цивільний автомобіль: є постраждалий, фото
Системи, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракетСистеми, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракет
Окупанти перетворили на пекло ферму під Харковом: убили дві тисячі корівОкупанти перетворили на пекло ферму під Харковом: убили дві тисячі корів
Вбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фотоВбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фото
Розстріляли просто у погребі: нові факти злочинів РФ під Харковом, фотоРозстріляли просто у погребі: нові факти злочинів РФ під Харковом, фото
Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фотоПід Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фото
Під Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВСПід Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВС
Росіяни «захищаються» в Херсонській області та готуються до оборони у Кремінній – ПентагонРосіяни «захищаються» в Херсонській області та готуються до оборони у Кремінній – Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости