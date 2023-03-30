Словацькі МиГ-29 вже захищають небо над Харковом - ЗМІ

Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МиГ-29. У четвер, 30 березня, стало відомо, що перші з літаків вже захищаються українське від російських окупантів. Про це пише словацьке видання Sita .

Попередньо відомо про те, що перші чотири винищувачі МиГ-29SA, передані Україні минулого тижня, вже виконують бойові завдання в небі над Харковом.

Колишні словацькі борти були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, системи навігації, а також замінено монітори в кабіні пілота з радянських на сучасні.