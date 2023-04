Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка

Хоча Росія зазнала близько 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна частина із них сталася через небойові причини, заявляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема 27 березня російський канал новин в Telegram повідомив про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

«Інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності», - зазначають аналітики британської розвідки.

За словами експертів, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.