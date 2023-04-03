Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка

Частина російських втрат у війську пов’язана саме з небойовими діями, інформує ZN.ua.

Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Хоча Росія зазнала близько 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна частина із них сталася через небойові причини, заявляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема 27 березня російський канал новин в Telegram повідомив про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

«Інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності», - зазначають аналітики британської розвідки.

За словами експертів, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/XBel6Fvgf0

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 2, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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