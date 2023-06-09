Авіація НАТО двічі упродовж доби підіймалася в небо на перехоплення російських літаків

Британські Королівські ВПС діяли у координації із партнерами по альянсу.

Винищувачі Typhoon Британських Королівських військово-повітряних сил двічі упродовж одного дня піднялися на перехоплення кількох російських літаків, що діяли поблизу повітряного простору НАТО, йдеться в заяві Міністерства оборони Великобританії у п'ятницю, інформує ZN.ua .

© Royal Air Force

Увечері 8 червня винищувачі Typhoon, які базуються на авіабазі Амарі в Естонії, і Gripens ВПС Швеції були скеровані на перехоплення Іл-20 «COOT» A і Су-27 «FLANKER» ВПС Росії, що рухались поблизу повітряного простору НАТО і Швеції.

«Російські літаки не дотримувались міжнародних норм, не змогли зв'язатися з відповідними регіонами польотної інформації (FIR), однак залишалися в міжнародному повітряному просторі та здійснювали політ професійно», — йдеться в заяві.

Зранку 9 червня Typhoon знову піднімались у повітря, щоб перехопити один AN12 «CUB» і один AN72 «COALER», які рухались на південь від материкової Росії до Калінінградської області. Пізніше винищувачі Королівських ВПС отримали повторне завдання перехопити два Туполєва Ту-22М «BACKFIRES» і два Су-30 SM FLANKER H, які також рухались на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем.

Як і днем раніше, російські літаки не дотримувались міжнародних норм, оскільки не змогли належним чином зв’язатися з місцевими FIR.

Під час супроводу BACKFIRES і FLANKER через Фінську затоку до британських винищувачів Typhoon приєдналися F18 ВПС Фінляндії, згодом супровід передали Gripen ВПС Швеції. Португальські та румунські F16, які базувалися на авіабазі Шяуляй у Литві, також були скеровані для супроводу російських літаків, які проходили далі на південь через зони польотів Латвії та Литви.

«Ці перехоплення є яскравим нагадуванням про те, що Королівські ВПС завжди готові захищати наше небо та небо наших союзників, тоді як скоординовані дії кількох повітряних сил служать чіткою демонстрацією цінності нашої міжнародної співпраці», — прокоментував інцидент міністр оборони Британії Бен Воллес.

В даний час НАТО проводить військово-морські навчання BALTOPS в Балтійському морі, і, як і очікувалося, російська авіація весь час стежить за кораблями союзників.