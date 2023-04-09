ЗСУ знищили російську РЛС Небо-У, яка застосовується в комплексах ППО С-400

Це перша знищена РЛС такого типу.

У соцмережах з’явилося відео знищеної російської РЛС “Небо-СВУ”. Яким чином і коли було уражено цю установку - поки невідомо, однак деякі OSINT-дослідники вважають, що це відбулося на Херсонщині, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили російську РЛС Небо-У, яка застосовується в комплексах ППО С-400
Фото з відкритих джерел

На оприлюднених кадрах можна побачити уламки антени РЛС та кабіни керування. При цьому самі елементи антени не знищені - вони перебувають у робочому положенні.

Варто зазначити, що це перша фіксація знищеної радіолокаційної станції такого типу. Вона застосовується разом з ЗРК С-400. Раніше ЗСУ вже знищували радіолокаційні станції, але для старіших систем ППО.

РЛС 1Л119 “Небо-СВУ” – це розвиток станції “Небо-СВ”. Вона призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей – літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. “Небо-СВУ” розпізнає класи цілей, може визначати їхню державну приналежність. Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод. Вона працює як у складі автоматизованих систем управління ППО й автономно.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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