ЗСУ знищили російську РЛС Небо-У, яка застосовується в комплексах ППО С-400
Це перша знищена РЛС такого типу.
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На оприлюднених кадрах можна побачити уламки антени РЛС та кабіни керування. При цьому самі елементи антени не знищені - вони перебувають у робочому положенні.
Варто зазначити, що це перша фіксація знищеної радіолокаційної станції такого типу. Вона застосовується разом з ЗРК С-400. Раніше ЗСУ вже знищували радіолокаційні станції, але для старіших систем ППО.
РЛС 1Л119 “Небо-СВУ” – це розвиток станції “Небо-СВ”. Вона призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей – літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. “Небо-СВУ” розпізнає класи цілей, може визначати їхню державну приналежність. Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод. Вона працює як у складі автоматизованих систем управління ППО й автономно.