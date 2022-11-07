Під Харковом розстріляли цивільний автомобіль: є постраждалий, фото
Російські окупанти з противотанкового комплексу обстріляли цивільне авто у Харківській області.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції регіону, інформує
За даними правоохоронців, ворожий обстріл був здійснений у неділю, 6 листопада.
Як зазначають у Нацполіції, протитанковий снаряд влучив в цивільний автомобіль, який володіє 45-річний мешканець Куп'янського району. Чоловік повертався додому та потрапив під обстріл ЗС РФ з важкого озброєння.
Правоохоронці зазначають, що 45-річний мешканець Куп’янського району отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група, яка провела огляд пошкодженого автомобіля та зібрала докази чергового воєнного злочину російських окупантів в Україні.
"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - підсумували у Нацполіції, коментуючи обстріл цивільного автомобіля у Харківській області.
Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов офіційно не коментував черговий воєнний злочин ЗС РФ в регіоні.