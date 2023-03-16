Американські пілоти готові захищати українське небо — підполковник ВПС США Ден Хемптон

Учасник війн у Перській затоці, Косові та Іраку Ден Хемптон впевнений, що бойові літаки F-16 змінять перебіг великої війни в Україні і висловив готовність допомогти українцям захищати країну. Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт: добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен», — розповів він у інтерв’ю.

Один з найкращих американських пілотів F-16, підполковник у відставці Хемптон вважає, що бойові літаки F-16 можуть потужно змінити хід війни Росії з Україною. Водночас, за його словами, все залежить від пілотів.

«Українські пілоти — відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і опанувати новий тип, особливо такий передовий, як F-16», — пояснив Хемптон.

За його словами, до війни український пілот в середньому мав 40-50 годин польотів на рік. Водночас, американський пілот має близько 200-300 годин на рік, не рахуючи бойових дій, а період його навчання складає близько 2,5 років. Підготовка одного пілота коштує до $10 мільйонів.

Українських пілотів, на переконання Хемптона, можливо навчити за 4-6 місяців за умови володіння ними англійською.