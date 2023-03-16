Американські пілоти готові захищати українське небо — підполковник ВПС США Ден Хемптон

Американський пілот дав пораду українському керівництву і зголосився літати над Україною особисто, інформує ZN.ua.

Американські пілоти готові захищати українське небо — підполковник ВПС США Ден Хемптон
© wikipedia

Учасник війн у Перській затоці, Косові та Іраку Ден Хемптон впевнений, що бойові літаки F-16 змінять перебіг великої війни в Україні і висловив готовність допомогти українцям захищати країну. Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт: добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен», — розповів він у інтерв’ю.

Один з найкращих американських пілотів F-16, підполковник у відставці Хемптон вважає, що бойові літаки F-16 можуть потужно змінити хід війни Росії з Україною. Водночас, за його словами, все залежить від пілотів.

«Українські пілоти — відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і опанувати новий тип, особливо такий передовий, як F-16», — пояснив Хемптон.

За його словами, до війни український пілот в середньому мав 40-50 годин польотів на рік. Водночас, американський пілот має близько 200-300 годин на рік, не рахуючи бойових дій, а період його навчання складає близько 2,5 років. Підготовка одного пілота коштує до $10 мільйонів.

Українських пілотів, на переконання Хемптона, можливо навчити за 4-6 місяців за умови володіння ними англійською.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Штайнмаєр: НАТО захищатиме країни БалтіїШтайнмаєр: НАТО захищатиме країни Балтії
Майже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житломМайже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житлом
Українські зенітники готові якнайшвидше вирушити до Норвегії для опанування NASAMS – командувач Повітряними СиламиУкраїнські зенітники готові якнайшвидше вирушити до Норвегії для опанування NASAMS – командувач Повітряними Силами
Найбільше з моєї команди мене розчарували ті, хто мав захищати країну, а натомість поїхав – ЗеленськийНайбільше з моєї команди мене розчарували ті, хто мав захищати країну, а натомість поїхав – Зеленський
Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну – ДудаЯ попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну – Дуда
ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомбиЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби
Словаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з УкраїноюСловаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з Україною
Хвилина на підготовку: у Києві показали, як готові зустрічати "шахіди" та ракетиХвилина на підготовку: у Києві показали, як готові зустрічати "шахіди" та ракети
Байден попередив Китай, що США захищатимуть суверенітет у разі загрозиБайден попередив Китай, що США захищатимуть суверенітет у разі загрози
На території Японії можуть з'явитись американські TomahawkНа території Японії можуть з'явитись американські Tomahawk
Последние новости
Подгружаем последние новости