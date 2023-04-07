Лавров хоче переговорів про мир «на принципах нового світового порядку»
Російський глава МЗС каже, що все має базуватись на «занепокоєнні Росії».
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні можливі лише «в рамках нового світового порядку». Про це він сказав під час свого візиту до Туреччини після заклику глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу закінчити війну шляхом перемовин, інформує
Натомість Лавров заявив, що переговори повинні базуватися лише на врахуванні так званих «законних російських інтересів, законних занепокоєнь, які ми довгі роки викладали в діалозі з нашими західними колегами».
«Переговори ці можуть бути лише на основі російських законних занепокоєнь… Йдеться про принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок без домінування США», - заявив російський міністр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН презентував "формулу миру", яка налічує 10 кроків.Основні умови - вихід України на кордони 1991 року, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Лише після цього з'явиться передумова для перемовин Києва та Москви.