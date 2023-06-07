Кірбі відповів Лаврову на слова про "ядерні" F-16: Страшно? Виводьте війська

Він також підкреслив, що саме росіяни розкидаються нерозважливою ядерною риторикою.

Учора глава МЗС Росії Сєргєй Лавров припустив, що винищувачі F-16, які будуть передані Україні західними союзниками, зможуть нести ядерну зброю. На це сьогодні відреагували у Білому домі, інформує ZN.ua.

Кірбі відповів Лаврову на слова про
© U.S. Secretary of Defense/flickr

"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", - заявив під час останнього брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він також додав, що F-16 - допомога, яку Україна отримає в рамках довгострокових оборонних потреб. Якщо коротко, то це озброєння для самозахисту.

"Не США розкидаються нерозважливою ядерною риторикою, а такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна Пєсков", - наголосив Кірбі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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