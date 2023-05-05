Суть не в лінії розмежування – Лавров знову заговорив про готовність до переговорів

Говорити, правда, він хоче із США, а не Україною.

Вирішення «конфлікту» в Україні не впирається тільки в лінію розмежування, суть глобальніша, заявив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров під час пресконференції в Інді, куди він прибув на саміт Шанхайської організації співробітництва, інформує ZN.ua.

Суть не в лінії розмежування – Лавров знову заговорив про готовність до переговорів
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии/facebook

Лавров запевнював журналістів, що Росія «ніколи не відмовлялася від врегулювання проблем», «незважаючи на накачування Києва зброєю США» та вкотре назвав президента України Володимира Зеленського маріонеткою.

«Це все вирішується звичайно не Зеленським, який є маріонеткою заходу, а безпосередньо його господарями. Ми готові до такого діалогу давно, наші пропозиції вносилися і в 2009 році, і в останній раз у грудні 2021 ми про це говорили американцям», - сказав він та додав, що «рано чи пізно розмова відбудеться».

Зазначимо що для України однією із основних умов закінчення війни є вихід на кордони 1991 року, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Лише після цього з'явиться передумова для перемовин Києва та Москви.


Ірина Знась, ZN.ua





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