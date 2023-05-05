Суть не в лінії розмежування – Лавров знову заговорив про готовність до переговорів

Говорити, правда, він хоче із США, а не Україною.

Вирішення «конфлікту» в Україні не впирається тільки в лінію розмежування, суть глобальніша, заявив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров під час пресконференції в Інді, куди він прибув на саміт Шанхайської організації співробітництва, інформує ZN.ua .

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Лавров запевнював журналістів, що Росія «ніколи не відмовлялася від врегулювання проблем», «незважаючи на накачування Києва зброєю США » та вкотре назвав президента України Володимира Зеленського маріонеткою.

«Це все вирішується звичайно не Зеленським, який є маріонеткою заходу, а безпосередньо його господарями. Ми готові до такого діалогу давно, наші пропозиції вносилися і в 2009 році, і в останній раз у грудні 2021 ми про це говорили американцям», - сказав він та додав, що «рано чи пізно розмова відбудеться».

Зазначимо що для України однією із основних умов закінчення війни є вихід на кордони 1991 року, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Лише після цього з'явиться передумова для перемовин Києва та Москви.